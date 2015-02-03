В Пентагоне предложили поставлять Украине ракетные комплексы - СМИ

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным американского издания, военные стратеги Пентагона убеждены, что отправка ракетных комплексов на Донбасс сделает украинскую армию более маневренной.

Изначально комплексы сделаны так, чтобы их мог переносить один солдат. Однако в США считают, что в Украине было бы правильней устанавливать Javelin на автомобили. Это позволило бы более эффективно бороться против танков.

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Помимо Javelin Пентагон предлагает отправлять в Украину и стрелковое оружие. Позиция военных разделяется рядом советников Барака Обамы, которые уверены, что США должны активней помогать Украине в борьбе с террористами на востоке страны.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался от планов поставить Украине оружие в ближайшее время. Увеличить количество вооружений, чтобы "дать отпор" - не является должным ответом в конфликте, считает советник по вопросам безопасности в Белом доме Бен Родс.