США отказались от планов поставить Украине оружие в ближайшее время

Об этом заявил советник по вопросам безопасности в Белом доме Бен Родс в интервью CNN, передает Deutsche Welle.

По его словам, санкции и до сих пор является самым действенным средством для оказания давления на Россию в конфликте в Украине. Увеличить количество вооружений, чтобы "дать отпор" - не является должным ответом в конфликте, считает Родс.

Одновременно сообщение газеты The New York Times о том, что США рассматривают возможность поставок Киеву вооружений оборонительного характера, Родс прямо не опроверг. Он сообщил, что президент США Барак Обама дал указание всем своим советникам постоянно проверять "все возможности". Родс подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем предпочитает деэскалацию конфликта мирными средствами.

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По словам советника по вопросам безопасности, важной встречей станет визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белый дом, запланированный на 9 февраля. Канцлер является важнейшим партнером США в украинском кризисе, отметил Родс.