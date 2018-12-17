Епифаний: мы должны вернуть себе оккупированный Крым

Объединительный собор избрал предстоятеля единой Православной церкви Украины 15 декабря.

Украина должна вернуть себе аннексированный Россией Крымский полуостров, заявил предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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Соответствующее заявление митрополит сделал в интервью «Радіо Свобода». По его словам, новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний.

«Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», - указал Епифаний.

Он также объяснил, как новая церковная структура будет продолжать общаться с представителями Московского патриархата, не вошедшими в единую поместную церковь.

«Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее», - подытожил Епифаний.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.