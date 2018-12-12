"Это не шутка и не инцидент. Это война": Порошенко открыто обратился к Путину по поводу атаки россиян на Азовском море

Порошенко также отметил решительную реакцию мира на данный акт агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому изданию Fox News открыто обратился к президенту РФ Владимиру Путину и назвал войной нападение российских военных на украинских моряков в Азовском море.

Видео интервью размещено на странице президента в Facebook.Читайте такжеПорошенко попросил у Онуфрия посодействовать освобождению схваченных Россией моряков

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", — заявил Порошенко.

Он также отметил решительную реакцию мира на данный акт агрессии.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина, нам необходимо действовать", — добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".