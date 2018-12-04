В НАТО с пониманием относятся к введению военного положения в Украине

Альянс активизировал взаимодействие с Украиной после эскалации ситуации со стороны РФ в районе Керченского пролива.

Украина как суверенное государство имеет полное право вводить военное положение, в Североатлантическом альянсе понимают ситуацию, которая к этому подтолкнула.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило должностное лицо НАТО в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, Альянс активизировал свое взаимодействие с Украиной после эскалации со стороны РФ в районе Керченского пролива.

«Вопрос о введении военного положения обсуждался в украинском парламенте, и Украина как суверенное государство имеет полное право делать это. Мы приняли к сведению эту информацию. Мы понимаем ситуацию, которая подтолкнула к этому. Мы можем такой анализ провести», - заявила представитель НАТО.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.