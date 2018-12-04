Вторглась в Украину и Грузию, применила химическое оружие в Европе - Помпео перечислил "грехи" России

По словам госсекретаря США, список нарушений России можно продолжать.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет, что Россия продолжает нарушать западные ценности, а именно - вторглась на территории Украины и Грузии, применила химическое оружие в Европе и нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Брюсселе на заседании министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Помпео, Россия нарушает западные ценности: свободу и международное сотрудничество.

«Россия вторглась на территорию суверенных наций Грузии и Украины», - заявил госсекретарь США.

«Москва также применила нервный паралитический газ на иностранной земле, именно здесь, в Европе», - добавил он, отметив, что РФ это сделала в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, к которой Москва присоединилась.

Также Помпео подчеркнул, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в течение многих лет, и «список (нарушений) можно продолжать».