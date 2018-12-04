Осудить российских пограничников в международных судах можно только после вынесения приговоров в Украине – Луценко

Прокуратура сообщила о подозрении 8 лицам пограничной службы ФСБ РФ за обстрел и захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Осудить в международных судах российских пограничников, причастных к обстрелу и захвату украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, можно только после вынесения им приговоров в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он напомнил, что военная прокуратура Крыма возбудила дело в отношении лиц, которые незаконно лишили свободы украинских военных моряков. «Есть прямая перспектива международного суда? Нет, прямой нет. Не существует прецедентов, когда без рассмотрения в национальных судах подобные дела рассматриваются в международном суде. Но военные прокуроры денно и нощно находятся в местах военных столкновений и обстрелов и документируют преступления. Накопленный нами материал о десятках тысяч эпизодов ведения агрессивной войны против Украины уже сегодня проходит консультативную оценки работников международного суда. Это еще не начало процесса, но то, что он состоится, у меня нет сомнения. Для тех, кто спросит когда, у меня есть один косвенный ответ - Грузия - жертва российской агрессии 2008 года, будучи членом Международного уголовного суда, добилась рассмотрения своего дела только через 8 лет. Это не быстрое дело, но она точно будет», - сказал Луценко.

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Комментируя перспективы освобождения из плена захваченных украинских моряков, генпрокурор отметил: «Мы делаем все, чтобы как можно скорее их освободить, но противник - руководство РФ, не хочет идти на какие-либо разговоры об освобождении незаконно задержанных в международных водах моряков, обмен которых мы готовы провести. Кстати, недавно радикалы пикетировали ГПУ, требуя набрать больше предателей для обменного фонда. Но у нас он достаточен, у нас более 300 человек осуждены за антигосударственную деятельность. Поэтому менять есть на кого, но в настоящее время Россия даже не хочет говорить об этом».

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».

4 декабря пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что прокуратура уведомила о подозрении 8 должностных лиц пограничной службы ФСБ РФ из-за обстрела и захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. В ближайшее время, отметила Сарган, планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов.