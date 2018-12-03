Парламент Эстонии призвал Россию немедленно освободить украинских моряков и суда

Эстонские парламентарии призвали Россию не препятствовать свободному прохождению украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

Парламент Эстонии - Рийгикогу - призвал власти Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков и суда возле Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Эстонии.

Эстонский парламент принял заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией России в Керченском проливе, которое поддержали 79 членов Рийгикогу.

В частности, депутаты Эстонии выразили поддержку неотъемлемого права Украины на защиту своей территориальной целостности и суверенитета.

"Рийгикогу осуждает нападение на украинские суда, ранения и задержания украинских моряков, совершенные Российской Федерацией в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Также эстонские депутаты заявили, что "Россия должна немедленно освободить украинские суда и их экипажи, и создать возможность беспрепятственного прохождения в украинские порты (в Керченском проливе и Азовском море)".

Также парламент Эстонии настоятельно призывает все государства поддержать Украину в защите ее территориальной целостности и прислушаться к призыву Рийгикогу осудить российскую агрессию против суверенной Украины и не признавать незаконную аннексию Крыма.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Сегодня Денисова отметила, что ей уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных моряков расселят в следственном изоляторе «Лефортово» в камерах для двух арестантов вместе с российскими заключенными.