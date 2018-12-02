Путин заявил, что вопрос об обмене захваченных украинских моряков пока не стоит

"Нам нужно получить полные показания со стороны моряков. Все это оформить соответствующим образом, а там видно будет", - отметил он.

Вопрос об обмене захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе украинских моряков не стоит.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает "РИА Новости".

"Пока вопросы об обмене не стоят. И украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие", — заявил Путин на пресс-конференции после саммита G20.

"Нам нужно получить полные показания со стороны моряков. Все это оформить соответствующим образом, а там видно будет", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".