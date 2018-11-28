В Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков на 2 месяца (видео)

Под арест попали все 24 украинца, включая командиров кораблей и сотрудника СБУ.

«Суды» в Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков на 2 месяца.

Об этом сообщает российское издание «Дождь».

«Суды в Крыму арестовали на два месяца всех 24 военных моряков с украинских кораблей, задержанных после перестрелки в Черном море», - отметил корреспондент российского СМИ.

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Среди арестованных - командиры кораблей Богдан Небылица и Олег Мельничук, командир дивизиона Денис Гриценко и сотрудник СБУ Андрей Драч.

Андрей Драч в суде заявил, что не собирался незаконно пересекать границу России и «создавать агрессию». По его словам, о пересечении границы он узнал, когда начался обмен радиоэфиром с российскими пограничниками.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

Арестованых моряков обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России. Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.