В Германии призвали закрыть порты для российских судов
00:31, 01 декабря 2018Политика
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По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на инцидент в Керченском проливе.
REUTERS
В Германии призвали ЕС и США закрыть свои порты для российских судов, приходящих из Азовского моря.
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Об этом сообщает Reuters. С такой инициативой выступил генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на конфликт в Керченском проливе.
Ранее страны G7 в совместном заявлении по конфликту в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.
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