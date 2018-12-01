В Германии призвали закрыть порты для российских судов

По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на инцидент в Керченском проливе.

В Германии призвали ЕС и США закрыть свои порты для российских судов, приходящих из Азовского моря.

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Об этом сообщает Reuters. С такой инициативой выступил генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По его мнению, подобная мера станет достойным ответом на конфликт в Керченском проливе.

Ранее страны G7 в совместном заявлении по конфликту в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.