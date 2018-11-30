Пограничники не будут пропускать в Украину россиян, которые не смогут подтвердить цель поездки

Пограничники проверяют предыдущие поездки россиян в Украину и выясняют, не нарушали ли они украинское законодательство.

Украинские пограничники не будут пропускать в Украину во время действия военного положения тех граждан Российской Федерации, которые не смогут подтвердить цель поездки.

Об этом в эфире телеканала "112-Украина" сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он сказал, что во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль, и в соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения также действует особый режим въезда-выезда.

"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации пограничники осуществляют усиленное интервьюирование с ними. Также выделяются группы рисков, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины", - заявил Демченко.

Также он сказал, что происходит тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами и такие лица проверяются через все имеющиеся базы данных.

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"В случае правовых оснований, а также в случае неподтверждения цели поездки иностранцами в Украину, таким лицам отказывается в праве въезда в Украину", - заявил спикер.

Он добавил, что те лица, которые имеют дипломатический статус в Украине или являются обслуживающим персоналом транспорта, имеют документы, подтверждающие постоянное или временное проживание на территории Украины, или которые едут с поездками гуманитарного характера (смерть или болезнь близких родственников), имеют исключения о разрешении на пересечение границы.

Демченко также сказал, что среди выделенных групп риска более пристальное внимание уделяется тем россиянам, которые "могут создавать определенные ячейки, которые могут нести в будущем дестабилизирующие меры, направленные на подрыв интересов Украины".

Как сообщал УНИАН, Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения о требовании к регистрации иностранцев, пересекающих границу Украины.