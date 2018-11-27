Пленных украинских моряков повезли в суд в Симферополе - омбудсмен

В Киевском райсуде проведут так называемый суд над моряками, решается мера пресечения.

Над 23 захваченными украинскими моряками могут начать суд уже сегодня в аннексированном Крыму. Заседания будут проходить в оккупированном Симферополе.

Об этом написала в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"Только что получила информацию от крымчан: "Сегодня в Симферополе в 9:00 в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается мера пресечения. Машина с моряками проехала по трассе до Симферополя. Первая машина сопровождения с мигалкой, вторая - КамАЗ с будкой, окна зарешечены, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой возле Симферополя по киевскому времени в 6:00". Слежу за ситуацией. Больше информации позже", - написала она.

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Как сообщалось, захваченных в Керченском проливе украинских моряков вынуждают под давлением давать ложные показания.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе. В РФ заявляют, что якобы нашли среди украинских моряков двух сотрудников СБУ. ФСБ также опубликовала видео с украинскими моряками, на котором они заявляют, что якобы нарушили "территориальные воды" РФ в море.