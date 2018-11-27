Генсек НАТО пригрозил России "последствиями" после захвата украинских кораблей

Йенс Столтенберг заявил, что действия России усиливают напряженность в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о «последствиях», после того как российская береговая охрана открыла огонь и захватила украинские корабли, ранив моряков.

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Выступая после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, на котором он председательствовал, Столтенберг заявил, что «Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий», передает Голос Америки.

Он не уточнил, каковы могут быть эти последствия, но напомнил, что в последние годы НАТО приступило к крупнейшему наращиванию своей военной мощи в Восточной Европе со времен «холодной войны» в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

По словам Столтенберга, действия России «усиливают напряженность в регионе».

Назвав этот инцидент «серьезным», Столтенберг также подчеркнул важность «работы с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности».

В телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, Столтенберг заверил его в «полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» со стороны альянса.