Агрессия РФ в Азовском море: Порошенко проводит телефонный разговор с генсеком НАТО

Соответствующие консультации начались сегодня в 12.00 по киевскому времени.

Президент Украины Петр Порошенко ведет телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу акта агрессии РФ в районе Керченского пролива.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter сообщил о начале телефонных консультаций в 12.00 по киевскому времени.

«Президент начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.

Во время заседания СНБО Порошенко анонсировал проведение консультаций относительно ситуации вокруг акта агрессии РФ в районе Керченского пролива с международными партнерами, в том числе с руководителями международных организаций.