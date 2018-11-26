В Европарламенте хотят добиться от РФ разрешения на посещение Сенцова делегацией евродепутатов

В Европарламенте убеждены, что Россия не освободит Сенцова до 12 декабря, на когда запланировано вручение премии имени Сахарова.

В Европарламенте хотят добиться от властей Российской Федерации разрешения на посещение незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова делегацией из числа евродепутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом немецкий депутат Европейского парламента Ребекка Хармс (политическая группа «Зеленые - Европейский свободный альянс») сказала на пресс-конференции в Киеве.

Она напомнила, что в Европарламенте приняли решение наградить Сенцова премией имени Андрея Сахарова.

В то же время в Европарламенте обратились к российским властям с просьбой об освобождении Сенцова, чтобы он имел возможность самостоятельно приехать и получить премию.

"Но, скорее всего, этого не произойдет и, соответственно, на вручении будут присутствовать его сестра и адвокат", - заявила Хармс.

"Мы сейчас активно пытаемся отстаивать идею перед российскими органами, чтобы они допустили делегацию Европарламента с участием депутатов ЕП посетить Олега Сенцова в заключении", - заявила Хармс.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Сенцова был удостоен премии Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова за 2018 год.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

Европарламент учредил эту премию в 1988 году. Премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 тыс. евро, ее вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод.