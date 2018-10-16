Сестра Сенцова сообщила о его госпитализации в реанимацию, российские тюремщики это отрицают
Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно прекратил голодовку, попал в реанимацию.
О его состоянии «24 каналу» рассказала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.
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«Он сейчас находится в реанимации в больнице Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает, чем это закончится. Уже есть необратимые последствия», – отметила она.
По ее словам, 145 дней голодания нанесли непоправимый вред здоровью Олега. Он уже имеет необратимые изменения в работе мозга.
Также сестра режиссера указала, что он прекратил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления.
Тем временем, Ямало-Ненецкое управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России опровергло информацию о том, что незаконно осужденный в РФ украинец Олег Сенцов находится в реанимации больницы Лабытнанги.
В УФСИН заявили, что Сенцов находится в медчасти исправительной колонии и в реанимации не нуждается.
Напомним, 25 августа 2015 года российский суд незаконно приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в оккупированных городах: Симферополе, Севастополе и Ялте.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.
5 октября российские тюремщики заявили, что украинский режиссер прекратил голодовку. Позже эту информацию подтвердил и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, у политзаключенного не было выхода, ведь в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ". Сенцов голодал 145 дней.