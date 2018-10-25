Канада в очередной раз призвала Россию освободить Сенцова

В Канаде приветствуют награждение незаконно осужденного в РФ украинского режиссера премией Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что ее страна вновь призывает власти Российской Федерации освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

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Об этом глава МИД Канады сообщила в микроблоге Twitter.

"Канада аплодирует ЕС за награждение Олега Сенцова премией Сахарова за его необычайную преданность в защите несправедливо отправленных российскими властями в тюрьму украинцев. Мы снова напоминаем наш призыв к российской власти освободить его", - подчеркнула Фриланд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 октября, Сенцова удостоен премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2018 год. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

Европарламент учредил эту премию в 1988 году. Ее вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тыс. евро.