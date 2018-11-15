Позаботился о себе и родных: "новоизбранный" главарь "ДНР" Пушилин подписал "закон" о пожизненном содержании (фото)

Пушилин подписал "закон", которым гарантирует себе пожизненное содержание.

Главарь "ДНР” Денис Пушилін подписал "закон", которым обеспечил себе и членам своей семьи пожизненное содержание с "бюджета "ДНР".

Отметил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, комментируя в Facebook фотокопию "документа".

"А Дениска - не промах ... МММ-опыт даром не прошел. Знает, шельма, что Владислав Юрьевич (Сурков - ред.) может и выпилить, если захочет. За три дня до выборов обеспечил парашют своей семье", - написал Золотухин.

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Как видно из фотокопии "закона", Пушилин и члены его семьи после того, как заканчивается его "полномочия", будут обеспечены охраной дома и в других местах пребывания, бесплатной связью и медицинским обслуживанием, а также транспортом и жильем.

"Документом" также закрепляется то, что в случае смерти главаря, его семье будут выплачивать зарплату, обеспечивать жильем, транспортом и медобслуживанием на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международная общественность выступила с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

В результате этих псевдовыборах главарем "ДНР" был "избран" Денис Пушилин.