В "ДНР" выбрали нового главаря

Победу на "выборах" в "ДНР" одержал Пушилин.

Так называемая Центральная избирательная комиссия "ДНР" обработала 100% бюллетеней на "выборах" главаря псевдореспублики.

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Победу на псевдовыборах главаря "ДНР" с 60,85% голосов одержал Денис Пушилин. Об этом сегодня заявила "глава ЦИК" Ольга Позднякова.

"На 13:00 12 ноября были обработаны 100% бюллетеней со всех 408 избирательных комиссий", - отметила Позднякова.

По ее словам, 1,4% бюллетеней признаны недействительными.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.