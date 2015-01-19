Под Мариуполем идут бои по всей линии фронта - СМИ

"Бахает настолько сильно, что в квартире дрожат стекла", - сообщила мариупольчанка.

Как пояснил 0629 заместитель командира 129 отдельного разведывательного батальона Константин Паршин, в данную минуту по всей линии фронта в секторе "М" идут боевые столкновения.

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"Наиболее обостренная ситуация сложилась в населенном пункте Гранитное", - добавил он.

Как сообщили в батальоне "Днепр-1", террористы ведут огонь из артиллерии и системы "Град" по позициям украинских военнослужащих в Тельмановском районе и в районе поселка Сартана.

В батальоне подчеркивают, что огонь ведет российская батарея, которая прикрывается террористическим формированием "Кальмиус". "Стреляют россияне, а затем все это представляется, якобы стреляли ДНРовцы из "Кальмиуса", - добавили военные.

Как сообщил 0629 поселковый голова Сартаны Степан Махсма, сейчас обстрелы затихли, но утром, также как и вчера вечером стреляли очень громко. "Непонятно кто стреляет и куда, но разносится по всему поселку, - сказал Махсма. - Такое чувство, что началась Великая Отечественная война".

Сейчас в Талаковке слышны одиночные выстрелы (миномет или гаубица). С утра была более массированная атака. В поселке нет электроэнергии, в районе Павлополя в результате обстрела еще вчера повреждено оборудование. Об этом сообщили жители Талаковки.