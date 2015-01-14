Боевики обстреляли Гранитное: погиб двухлетний ребенок

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник главного управления милиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Продолжается обстрел боевиками села Гранитное Тельмановского района. Есть погибшие, в Мариуполь доставлено тело девочки, 2,5 года, с осколочным ранением головы", - написал он.

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