Боевики обстреляли Гранитное: погиб двухлетний ребенок

01:29, 14 января 2015
Общество
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В результате обстрела села Гранитное Тельмановского района есть погибшие.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник главного управления милиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Продолжается обстрел боевиками села Гранитное Тельмановского района. Есть погибшие, в Мариуполь доставлено тело девочки, 2,5 года, с осколочным ранением головы", - написал он.

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Сообщение by Vyacheslav Abroskin.
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