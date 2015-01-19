​Бирюков: из нового терминала донецкого аэропорта эвакуировали всех раненых

07:57, 19 января 2015
Политика
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Из нового терминала донецкого аэропорта эвакуировали всех раненых. 

Из аэропорта вывезли всех раненых украинских военных / Facebook Юрий Йижакевич

Об этом на странице в соцсети написал советник президента Юрий Бирюков.

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«Глубоко ночью проведена эвакуация всех раненых из нового терминала, проведена частичная ротация», - написал он.

Post by Юрий Бирюков.
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