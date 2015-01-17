В сети появилось видеообращение "киборгов" из Донецкого аэропорта: "Мы не отходим и отходить не собираемся"

19:05, 17 января 2015
Политика
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В Донецком аэропорту ведутся ожесточенные бои.

Українські військові утримують Донецький аеропорт / facebook.com/sergei.loiko

Громадське ТБ записало видеообращение защитников Донецкого аэропорта к украинцам, в котором "киборги" еще раз подчеркнули, что они не собираются отступать и не сдадут своих позиций врагу.

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