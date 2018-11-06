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На Тернопольщине запретили публичное использование фильмов и песен на русском языке

17:49, 06 ноября 2018
Политика
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В тернопольской области запретили публично включать песни на русском языке / mymusicmy.ru

Тернопольский областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области.

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Об этом сообщается на сайте Тернопольского облсовета. Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины.

Кроме того, депутаты Тернопольщины решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 год Годом ОУН в области.

Напомним, 18 сентября на территории Львовской области установлен запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

25 октября подобный мораторий был введен на территории Житомирской области.

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Теги: #русский язык#Тернопольская область