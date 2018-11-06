На Тернопольщине запретили публичное использование фильмов и песен на русском языке

Кроме того, 2019 год объявлен Годом ОУН в Тернопольской области.

Тернопольский областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области. Читайте такжеУкраинская экономика не запустит себя сама, и языковые квоты эй не помогут – историк Об этом сообщается на сайте Тернопольского облсовета. Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины. Кроме того, депутаты Тернопольщины решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 год Годом ОУН в области. Напомним, 18 сентября на территории Львовской области установлен запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта. 25 октября подобный мораторий был введен на территории Житомирской области.

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