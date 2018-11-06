На Тернопольщине запретили публичное использование фильмов и песен на русском языке
Тернопольский областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области.
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Об этом сообщается на сайте Тернопольского облсовета. Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины.
Кроме того, депутаты Тернопольщины решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 год Годом ОУН в области.
Напомним, 18 сентября на территории Львовской области установлен запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
25 октября подобный мораторий был введен на территории Житомирской области.