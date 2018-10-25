Еще в одной области запретили фильмы, книги и песни на русском языке

Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д.

Депутаты Житомирского областного совета сегодня на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

Согласно решению, инициированному фракцией ВО «Свобода», предлагается ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Кроме того, в этом документе также предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

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Также авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

«Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть», - заявили депутаты.

Как сообщал УНИАН, ранее такой же запрет установили на территории Львовской области.