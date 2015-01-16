Беглый экс-министр Захарченко нашелся в Севастополе

«Крым Медиа» сообщает, что панихиду проводят в закрытом режиме, без участия прессы.

Сообщается, что после панихиды Захарченко откроет фотовыставку и пообщается с прессой.

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Кроме того, в сообщении говорится, что Захарченко сегодня в Севастополе презентует благотворительный фонд под названием «Юго-Восток», президентом которого он к тому же является.

МВД Украины объявило в розыск Виталия Захарченко. Экс-министр внутренних дел внесен в открытую базу розыска на сайте МВД. В поисковой анкете указано, что экс-глава ведомства скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Службой безопасности Украины за умышленное убийство. О месте нахождения Захарченко неизвестно с 26 февраля.