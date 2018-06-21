Янукович и Ко в розыске Интерпола: Между тюрьмой и «золотой клеткой»

Официальную процедуру экстрадиции Виктора Януковича Украина начала еще в марте 2014 года. Во всяком случае, тогда, учитывая наличие уголовного производства в отношении беглого экс-президента по факту превышения им служебных полномочий, и по соответствующему ходатайству следователя, суд дал разрешение на задержание Виктора Федоровича, о чем сообщила Генеральная прокуратура. В мартовском сообщении ГПУ, в частности, отмечалось, что проведение гражданином Украины Виктором Януковичем пресс-конференции в Ростове-на-Дону является официально подтвержденным фактом его местонахождение на территории Российской Федерации. «Поэтому Генеральная прокуратура ожидает, после обращения в Москву, в ближайшее время получить положительный ответ от Генеральной прокуратуры РФ», - говорилось в сообщении.

В свою очередь, министр юстиции Украины Павел Петренко также обратил внимание на тот факт, что между Россией и Украиной заключено соглашений о взаимодействии по уголовным гражданским делам, которое обязывает российскую сторону, в ответ на запрос Украины, выдавать лицо, не являющееся гражданином РФ.

Впрочем, «ответ» был получен лишь в январе 2015 года. И оказался не совсем таким, которого ожидала ГПУ. Так, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью одному из российских изданий заявил, что Украина не направляла России официального запроса о выдаче беглого экс-президента. «Запросы о выдаче украинских политических деятелей, в том числе, Януковича, из компетентных органов Украины пока не поступали. При поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством России», - сказал он.

Вместе с тем, министр МВД Украины Арсен Аваков отметил, что «Россия снова лжет на государственном уровне». По его словам, МВД РФ, нарушая все установленные международным правом процедуры, много месяцев последовательно игнорирует все запросы Украины, не выставляя в систему розыска в странах СНГ ни Януковича, ни других беглых украинских экс-чиновников. «На сегодняшний день Россией игнорируются документы о розыске 24 человек, ранее занимавших высокие посты в Украине», - заявил он.

В списках мигрантов беглецы не значатся?

Здесь, к слову, следует сделать небольшое отступление. Учитывая наличие в России строгого миграционного законодательства, пребывание Виктора Януковича и Ко на территории РФ, на сегодняшний день, не является законным. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, превышение мигрантом сроков пребывания в России грозит ему депортацией и закрытием въезда в РФ на срок до 10 лет. В этой связи, пытаясь выяснить статус беглого украинского экс-президента, УНИАН неоднократно обращался в Федеральную миграционную службу (ФМС) РФ. Однако внести ясность в вопрос возможного получения российского гражданства Виктором Федоровичем (так как именно это позволяет ему законно находиться на территории России) не удалось, поскольку ФМС попросту игнорировала любые запросы украинских СМИ.

Лишь в ноябре 2014 года глава ФМС РФ Константин Ромодановский заявил российской прессе, что не располагает информацией о том, получил ли бывший президент Украины Виктор Янукович российское гражданство. В то же время, вопрос о том, обращался ли Янукович за получением гражданства РФ, Ромодановский комментировать отказался. И это тем более удивительно, если учесть, что с 2015 года миграционное законодательство РФ, по словам чиновников ФМС, ужесточается именно по отношению к украинцам. Причем, те граждане Украины, которые не обратились в ФМС для получения разрешений на законное пребывание в России, известны российским чиновникам поименно.

«Наша информационная система показывает, что на территории РФ в настоящее время находятся почти 3 миллиона иностранных граждан, значительно превышающих срок законного пребывания — 90 суток, - заявил в начале января российским СМИ Константин Ромодановский. - Эти господа не соизволили обратиться в ФМС. Считают, что могут здесь спокойно и безнаказанно пребывать и, скорее всего, подрабатывать. Однако информационная система ФМС знает их поименно».

Российский суд может сыграть на руку Януковичу и Ко

Но означает ли это, что российские власти озвучат фамилии беглых украинских чиновников, которые, с большой вероятностью, в этом списке есть? Вовсе не обязательно, считает народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Чумак. «Все прекрасно понимают, что за страна Российская Федерация, и что она плюет на международное право… Бывшие украинские чиновники знали, куда убегают из Украины», - сказал он УНИАН.

Кроме того, по его словам, даже если Россия признает, что Янукович и Ко находятся на ее территории, ожидать скорой выдачи беглых преступников не стоит. Даже несмотря на то, что карточки розыска на сайте Интерпола по отношению к ним выставлены с наивысшим уровнем – красным – обязан быть арестован и экстрадирован. «В целом, ничего не мешает их выдать и ничего не запрещает. Но существует несколько совершенно законных процедур, которые могут значительно затянуть этот процесс. Например, разыскиваемые подают в российский суд иск о том, что уголовные дела в отношении них в Украине – это преследование по политическим мотивам. И как долго какой-нибудь Басманный суд будет эти дела рассматривать, не спрогнозирует никто», - рассказал депутат.

Подобного мнения придерживаются и правозащитники. «Решение Интерпола не обязует Российскую Федерацию выдать Украине Виктора Януковича и Николая Азарова, - рассказал УНИАН правозащитник Павел Пастернак. – Даже, если случится чудо и РФ все-таки решит выдать украинских горе-политиков, они, согласно законодательству РФ, могут обжаловать это решение в суде».

Более того, Россия, по словам эксперта, вправе отказать Украине в выдаче Януковича и Ко. Дело в том, что, опять же, согласно законодательству РФ, решения об экстрадиции в России принимает генеральный прокурор (в отличие от Украины и европейских стран, где этим ведают суды), который имеет целый ряд причин для отказа в этой процедуре. «Например, если конкретному человеку было предоставлено политическое убежище, или если ему предоставлено гражданство РФ… Также Генеральная прокуратура России может счесть недостаточными доказательства по уголовному производству… Так что, решение Интерпола, безусловно, важное, но результата (в виде появления Виктора Януковича и Николая Азарова на Родине), не принесет», - считает правозащитник.

В свою очередь, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отметил, что, даже если Россия пойдет на экстрадицию, то для выдачи беглецов Украине, их нужно сначала разыскать, арестовать и содержать под стражей. «Но, если генпрокурор РФ может пойти на выдачу украинских политиков и объявит их в розыск, последние могут тут же «затеряться». И получится что-то вроде «мы и не противимся, но найти их не можем», - рассказал он УНИАН.

Между тюрьмой и «золотой клеткой»

Тем не менее, Захаров уверен, что объявление бывших украинских чиновников (и, особенно, Януковича и Азарова) в розыск Интерпола, имеет огромное значение на международной арене. Во-первых, потому, что, для объявления в розыск Интерполом нужны весомые доказательства преступления. А, значит, это аргумент для Украины. Грубо говоря, если Интерпол принял такое решение, значит, украинские правоохранительные органы предоставили достаточно улик по уголовному производству против бывших высокопоставленных украинцев.

Во-вторых, экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров смогут отныне находиться исключительно на территории страны, предоставившей им политическое убежище. И, как только они попытаются въехать в ЕС – будут арестованы.

В-третьих, Российская Федерация, отказавшись от выдачи этих политиков, в очередной раз поставит себя в неудобное положение, оставаясь нарушителем всевозможных международных соглашений.

В свою очередь, политологи не склонны рассматривать решение Интерпола исключительно как победу Украины. Так, по словам политолога, директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергея Пархоменко, чтобы окончательно продемонстрировать заинтересованность в привлечении деятелей режима Януковича к ответственности, Украине следовало бы вынести в отношении них судебные вердикты: «Желательно вынести судебные вердикты, хотя бы заочно».

«С одной стороны, казалось бы, решение Интерпола – это победа для Украины, международное признание вины режима Януковича. С другой стороны, Россия не выдаст беглых украинских политиков не потому, что очень их любит, а по причине того, что эти люди вывезли из Украины миллиарды долларов», - рассказал УНИАН политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его словам, тот факт, что Виктор Янукович и Николай Азаров не смогут теперь покинуть пределы РФ (разве что по поддельному паспорту), дает Кремлю дополнительный весомый аргумент для еще большего управления беглыми украинскими политиками. «Не стоит исключать, что Россия попытается присвоить себе их многомиллионные состояния, а, точнее, переписать на себя банковские счета и все вывезенное ими с Украины», - считает политолог.

Небоженко также напомнил, что появление тех или иных лиц в международном розыске далеко не всегда приводит к их выдаче. Даже если это весьма одиозные личности. «К примеру, у нас уже есть история с Дмитрием Фирташем, которого не запугали все эти розыски и просьбы о его выдаче», - пояснил он.

Кроме того, лет десять назад, в розыск Интерпола, с подачи Кремля, попадала и на тот момент народный депутат, а позже премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Сам же Янукович требовал экстрадиции из Италии – Арсена Авакова, из Чехии – Богдана Данилишина, из Австрии – Михаила Поживанова… И все эти попытки были неудачными, поскольку местные суды оценивали требования украинской власти как возможное преследование по политическим мотивам.

…Как бы там ни было, нынешние беглецы в Россию теперь находятся перед выбором – тюрьма в Украине или «золотая клетка» в России.