События недели: версия читателей УНИАН – санкционный "список чести" от Путина, авиакатастрофа в Индонезии и финишная прямая Меркель

На этой неделе наши читатели активно следили за продолжением истории с введением Россией санкций против Украины.

Указ о введении санкций президент РФ Владимир Путин подписал еще на прошлой неделе, и поручил правительству подготовить непосредственный список тех, кого эти санкции затронут. О сути этих ограничений мы уже вспоминали в предыдущем обзоре. Мотивировал это решение кремлевский любитель высоких каблуков «недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины».

И вот, 1 ноября правительство России под руководством верного путинского «подкаблучника» Медведева ввело ограничительные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан.

В санкционный список Кремля попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

При этом, российское правительство оставило за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Ответственным за внесение изменений в санкционный список назначено министерство финансов РФ. В то же время, Медведев поручил Министерству промышленности и торговли и Минэкономразвития предотвратить негативное влияние экономических мер в отношении Украины на деятельность компаний РФ. Иными словами, Россия будет крутить этими санкциями, какей будет выгодно, причем уже на уровне отдельных министерств.

В Кремле заявили, что санкциями хотят заставить Украину пойти на «нормализацию отношений» с РФ. Ничего не напоминает? Очередное «принуждение к миру» - любимая «забава» Путина еще со времен его агрессии против Грузии, если не раньше.

МИД Украины расценил введение Россией санкций как продолжение российской агрессии против нашей страны. И напомнил, что санкции против Москвы вводились не просто так – а из-за ее агрессии в Крыму и на Донбассе. В Евросоюзе тоже назвали решение России необоснованным.

Судя по комментариям украинских политиков и чиновников, которые попали в этот «список врагов Кремля», они не сильно расстроились и даже в какой-то степени гордятся этим. Вице-спикер Ирина Геращенко, к примеру, отмечает, что в «санкционном списке» России ей приятно находиться рядом с приличными людьми. Предметом гордости попадание в этот список назвал и генпрокурор Юрий Луценко. Он назвал эти санкции «чистым пиар-ходом российского руководства для создания среди подданных «русской империи» впечатления, что они еще что-то могут в этом мире». Президент Петр Порошенко, которого, к слову, в этом списке нет, считает, что введение Россией санкций против Украины свидетельствует о неконструктивной позиции Кремля. А секретарь СНБО был немногословен и уместил свое мнение об этих санкциях в 4-х словах: «Напугали ежей голым задом!».

Вообще, если посмотреть список «санкционников» - вопросов появляется немало. И если, к примеру, отсутствие Петра Порошенко в нем можно как-то оправдать тем, что главы государств в такие списки почти никогда не вносятся (эту версию озвучили в Кремле и подхватили наши родненькие «порохоботы»), то, что в списке делает сын Порошенко – Алексей – не до конца понятно. Да и почему только он – у президента ее и дочери есть… Под санкции не попали также и некоторые близкие соратники Порошенко – например, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и нардеп Игорь Кононенко.

Бизнесмен Игорь Коломойский, отвечая на вопрос, почему его нет в «черном» списке, предположил, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной. «Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - УНИАН), - заявил он. – Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля».

В целом, складывается впечатление, что список из 300 людей готовился если не на коленке, то по принципу количества, а не качества. Конечно, в нем есть люди, «ради которых» эти санкции и затевались. Но что там делает большинство других? Тот же экс-мэр Киева Леонид Черновецкий – кому он сейчас нужен, кроме правоохранителей… Похоже, что для пущей солидности людей туда напихали выборочно из разных экономических и политических сфер. Возможно, с расчетом на то, что в Украине по этому поводу начнется определенное недовольство и, соответственно, «грызня»…

Как бы там ни было, эксперты не ожидают значительного влияния санкций на бизнес, поскольку многие предприятия уже переориентировались на другие рынки. А политики, попавшие в санкционный список, смогут получить даже определенные дивиденды среди электората.

Не обошлась эта неделя и без трагедии. Заинтересованность наших читателей вызвала авиакатастрофа в Индонезии.

В понедельник рано утром самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение. Борт пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась. По данным властей, на борту самолета находились 188 человек, включая 7 членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту самолета.

Обломки лайнера и личные вещи пассажиров были вскоре обнаружены в Яванском море – благодаря отсутствию сильных волн они располагались достаточно компактно. Также примечательно, что это одна из немногих катастроф, когда вскоре после нее в сети начали появляться последние фото пассажиров, сделанных за несколько минут до падения.

Обломки лайнера лежат на дне моря на глубине около 35 метров. Спасатели достаточно быстро нашли корпус самолета - фюзеляж практически разрушен. Также водолазы нашли двигатель, шасси, и достали один из «черных ящиков».

После катастрофы начали всплывать некоторые интересные факты. Так, индонезийские власти два года назад потребовали от крупнейшей в стране бюджетной авиакомпании Lion Air провести работу по улучшению подготовки пилотов. Более того, у разбившегося авиалайнера Boeing 737 Max 8 были технические проблемы в предыдущем полете, однако, по заявлению компании, все они были устранены в соответствии с регламентом. Характер технической проблемы в авиакомпании не уточнили.

Но СМИ стало известно, что в предыдущем полете этого борта капитан после взлета запросил возврат, но потом передумал и сказал, что проблема снята, и он будет продолжать полет. А затем сделал соответствующую обязательную запись в бортжурнале. В сети появилось фото якобы этого бортжурнала с этими записями. Не могу утверждать, что изображение на фото является подлинным, но и опровержений пока никто не давал.

Если предположить, что фото подлинное, то это может вызвать ряд вопросов к качеству проведенных работ по устранению заявленных предыдущим пилотом неисправностей.

В этом контексте можно добавить, что многие авиакомпании Индонезии находились в «черном списке» Евросоюза из-за проблем с обеспечением авиабезопасности. И Lion Air до 2016 года была в этом списке.

Впрочем, пока не изучены бортовые самописцы, и не сделаны официальные заключения экспертов, говорить о причинах катастрофы, и, тем более, назначать виновных, по меньшей мере, глупо.

Стоит также отметить, что это первый потерянный в авиакатастрофе борт среди новеньких Boeing 737 семейства Max.

Также читатели УНИАН на этой неделе следили за визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину, которая приехала в Киев по приглашению Порошенко. Этой третий по счету визит Меркель в Украину за последних 4 года (один из визитов длился буквально несколько часов, без прессы и официальных заявлений).

При встрече Порошенко и Меркель канцлер обратилась к военным из почетного караула президента, сказав на украинском: "Вітаю, воїни!" Военные ответили: "Героям слава!".

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Меркель подчеркнула, что ее страна будет выступать за продление санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма. А Порошенко заявил, что Украина и Германия осуждают проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября. Также президент Украины передал немецкому канцлеру новые документально подтвержденные доказательства российских преступных действий против Украины.

Далее Меркель не забыла упомянуть о больной для Порошенко и в принципе всей украинской власти теме, отметив важность продолжения борьбы с коррупцией в Украине. Правда, подчеркнула, что Украина демонстрирует определенные успехи в процессе реформ, и, в частности, в реформировании системы здравоохранения. Также она сказала, что процесс реформ в Украине нужно продолжать, и отметила важность реформы децентрализации. В контексте последней стало известно, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации. Меркель также намекнула, что ФРГ готова увеличить объемы финансовой помощи Украине.

На встрече со спикером ВР Андреем Парубием канцлер Германии не обошла вниманием болезненную для украинцев тему повышения цен на газ в контексте сотрудничества с МВФ. В частности, Меркель подчеркнула важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, несмотря на его высокие требования. В ответ Парубий призвал Германию подробнее изучить аргументы Украины относительно недопущения строительства газопровода "Северный поток-2". Но Меркель заявила, что рассматривает российский проект "Северный поток-2" не так критично, как Киев, и выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

Визит в Украину в качестве канцлера Германии может стать последним для Меркель. Читатели УНИАН не пропустили новость о том, что Ангела Меркель не будет стремиться переизбраться на пост председателя консервативной партии Христианско-демократический союз, которая сформировала блок с Христианско-социальным союзом, но хочет остаться канцлером до 2021 года. Также она не собирается баллотироваться на пост главы правительства страны на следующих выборах.

По ее словам, после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) она решила дать другим возможность "взять на себя ответственность". Тем не менее, на заявление Меркель отреагировал курс евро, который начал стремительно падать.

При этом фрау Ангела отвергла опасения, что ее отказ бороться за пост председателя ХДС пошатнет позиции немецкого канцлера на международной арене.

Впрочем, не факт, что следующий канцлер окажется таким же лояльным к Украине. Особенно учитывая мощное российское лобби в Европе и то, что Кремль несомненно бросит силы на то, чтобы попытаться привести к власти в Германии «своего» человека.

Также на этой неделе произошли другие интересные события, которые вызвали у наших читателей меньшую заинтересованность. Так, в пятницу стало известно, что хакеры похитили данные 257 тысяч аккаунтов Facebook. Активнее всего представлена Украина: 47 тысяч пользователей. У трети всего массива данных (81 тысяча профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения.

Хакеры утверждают, всего у них есть данные на 120 млн пользователей, и готовы продать весь массив информации любому желающему за 12 млн долларов.

Совокупность признаков показывает, что ко взлому могли иметь отношение люди, связанные с Россией. Однако, отмечают эксперты, имеющейся информации недостаточно для того, чтобы определить конкретную хакерскую группу.

После появления информации об этой утечке, замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил в офис Facebook соответствующий запрос.

Информация о взломе аккаунтов соцсети Facebook появляется не впервые. Так, в сентябре сообщалось, что из-за хакерской атаки в Facebook пострадали 50 миллионов аккаунтов.

Хакеры всегда пытаются взломать различные страницы и аккаунты. Поэтому не стоит относится легкомысленно к вопросам кибербезопасности. Особенно, если вам есть, что скрывать. На прошлой неделе УНИАН рассказал несколько правил, как обезопасить себя от кибератак и не стать жертвой хакеров. А эксперт по кибербезопасности Ондрей Кубович в интервью УНИАН разъяснил, почему английскую аббревиатуру IoT (Internet of things – Интернет вещей) стоит расшифровывать как Интернет мишеней (Internet of targets), предостерег от покупки дешевой "умной" бытовой техники и предупредил о рисках "умного дома", в которых не отдают себе отчет рядовые потребители.

Также на этой неделе наши читатели пропустили продолжение истории с задержанием российскими оккупантами в Крыму украинских моряков.

30 октября, на КПВВ «Каланчак» прибыли члены суднокоманды российского «Норда», задержанных украинскими пограничниками. Семеро из них, имеющих гражданство Украины (это было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах), получили право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничения в праве на передвижение.

В свою очередь, оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины, которые ранее были задержаны пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближение к берегам аннексированного полуострова. Таким образом, оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен, который состоялся на админгранице.

Впрочем, Государственная пограничная служба Украины опровергла сообщения об обмене. В ГПСУ отметили, что неизвестно, по каким причинам моряки «Норда» пожелали поехать домой именно сейчас, ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад.

Возвращение из Крыма на материк семи моряков подтвердила и украинский омбудсмен Людмила Денисова, также отметив, что это не обмен.

А вот капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и еще двоих моряков выпустили из СИЗО оккупированного Симферополя под подписку о невыезде только 2 ноября. Капитана «ЯМК-0041» хотят обменять на капитана судна «Норд», который остается в Украине. Начало переговоров по "обмену" анонсировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий