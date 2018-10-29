В Индонезии в море нашли обломки самолета

Обломки были обнаружены вблизи того места, где самолет Lion Air пропал со связи с авиадиспетчерами.

На борту самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявшего внутренний рейс JT610 из Джакарты, находились 188 человек.

Самолет упал через 13 минут после вылета и утонул в Яванском море, передает Reuters.

По словам представителя спасательных служб Юсуф Латиф, экипаж буксира, выходившего из порта, видел падающий самолет.

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По словам представителя государственной энергетической компании, недалеко от морского нефтеперерабатывающего завода были обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла, а также вещи людей.

Обломки были обнаружены вблизи того места, где самолет Lion Air пропал со связи с авиадиспетчерами.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился вскоре после вылета из Джакарты. Самолет, который совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета.