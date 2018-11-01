Ирина Геращенко о санкциях РФ: приятно оказаться в компании приличных людей

Геращенко отметила, что она давно невъездная в РФ, поэтому ей санкционные списки не интересны.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отмечает, что в «санкционном списке» России ей приятно находиться рядом с приличными людьми.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПолитики, чиновники, министры: кто попал под российские санкции

Комментируя «санкционный список» России, Геращенко отметила, что она давно невъездная в РФ, поэтому ей «эти списки не интересны».

«Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача - делать всё, чтобы украинские и мировые санкции против РФ ужесточались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Черномырдин, «напугали бабу туфлями на каблуках», - написала депутат.

Она выразила мнение, что политики, не попавшие в этот список, «должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике».

«Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. В этом списке - вся команда Порошенко, в том числе, и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем. Президент и его команда и впредь будет делать всё, чтобы у Кремля пригорало. И в ПАСЕ. И в ООН. На всех международных площадках. До полного освобождения Украины, деоккупации Крыма и Донбасса», - подчеркивает Геращенко.

Кроме того, говоря об украинских предприятиях в «санкционном списке», парламентарий отметила, что РФ «давно ведет подлые экономические войны против Украины, и начались они еще во времена президентства Леонида Кучмы, обострились во время президентства Виктора Ющенко, когда эмбарго было наложено на десятки украинских товаров (в том числе, карамель и патоку, это для адептов липецкой фабрики напомню)».

«Россия планомерно уничтожала нас по экспорту металлургии, минудобрений, химической продукции, боролась с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности. Так что в этих санкциях ничего нового, всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок. И что еще подлее - заблокирован транзит в третьи страны, как-то Казахстан, Узбекистан, Туркменистан», - заметила Геращенко.

Она отметила, что в гибридной войне серьезной составляющей является экономическая война. «Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированному на рынки РФ и СНГ, было в 2014 году очень трудно, этот отголосок бьет по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес все это переживут станут только более конкурентными и сильными», - констатировала представитель парламента.

Геращенко также добавила: «Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Это невозможно. Но в целом - это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты, вся его команда – там».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, крупные украинские предприниматели, депутаты Верховной Рады VIII созыва, чиновники Администрации президента Украины, судьи Конституционного суда, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.