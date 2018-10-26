События недели: версия читателей УНИАН – трагический тур «Дизель шоу», санкции Путина против Украины и новый виток противостояния вокруг ракетного договора США и РФ

На уходящей неделе наши читатели активно следили за серией масштабных ДТП, которые потрясли Украину. Наиболее громкой аварией стало столкновение пассажирского автобуса, который перевозил актеров юмористического проекта «Дизель шоу», с фурой на Житомирской трассе под Киевом. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, которая сидела возле водителя. Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Михаил Манюк не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Шевченковский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Во время избрания ему меры пресечения водитель утверждал, что он не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и мерила давление. В один из таких моментов водитель якобы и отвлекся. Как отметил адвокат Егор Штокалов, добровольное признание водителя Михаила Манюка может стать основанием для смягчения приговора.

Читайте такжеВ сети появилось последнее видео с погибшей в ДТП актрисой "Дизель Шоу" Поплавской

А вот известная украинская артистка Ольга Сумская рассказала другой интересный факт о водителе злополучного автобуса. По ее словам, другие артисты не раз ездили на том же автобусе и даже с тем же водителем. Поэтому они замечали, что водитель засыпал на ходу и был без напарника. Подобную историю рассказал после ДТП и фронтмен «Дизель шоу» Егор Крутоголов. В своем сообщении в память о погибшей коллеге он отметил, что Марина Поплавская была «мамочкой» для всего коллектива и часто во время их гастролей сидела в автобусе рядом с водителем, чтоб не дать ему заснуть.

Впрочем, это не единственное ДТП с пассажирскими автобусами за прошедшую неделю, в которых погибли люди. Накануне ДТП с актерами, под Жашковом Черкасской области в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 17 детей и двое взрослых. Дети возвращались с экскурсии в Умань, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком. В больницу доставили двух 13-летних девочек и водителя автобуса. Одна из девочек позже скончалась, не выходя из комы. Состояние водителя врачи оценивают, как тяжелое.

Еще одно происшествие, которое чудом обошлось без жертв, произошло в пригороде Львова. Там автобус, в котором находились более четырех десятков пассажиров, загорелся во время движения…

Всего за три дня в стране произошло четыре крупных происшествия с автобусами, перевозившими людей. И это, если не вспоминать мелкие аварии с автобусами и ДТП с частным транспортом. И даже если упустить масштабное ДТП прямо в центре Киева, где многотонный автокран, у которого при спуске с горки отказали тормоза, влетел в стоящие в «тянучке» автомобили, «помяв» около 17 машин. По счастливой случайности обошлось без погибших, хотя несколько водителей получили травмы.

Что объединяет все эти происшествия на дорогах? В первую очередь, безответственность. Водители, колесящие за рулем без перерывов, владельцы и механики (если такие, конечно, есть) автопарков, для которых главное - выпустить машину на линию, а ее техническое состояние начнет волновать только, если случится ЧП. К безответственному отношению к перевозкам добавляется чудодейственное «авось пронесет» и «раньше всегда так делал». Все это - при бездействии контролирующих органов, в том числе полиции.

Читайте такжеОпасные перевозки: почему три месяца проверок не улучшили безопасность на дорогах

Защитники текущего бардака, конечно, могут начать рассказывать о том, что владельцам ТС и водителям «семью кормить нужно», вот они и спят за рулем, пытаясь как можно больше заработать. Забывают только, что сгоревшие и разбитые автобусы, фуры, краны, легковушки, не приносят никакой прибыли. А «авось» частенько дает сбой, результатом которого становятся смерти на дорогах.

Также на этой неделе читателей заинтересовала новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Как заявили в Кремле, решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

При этом у Путина поспешили «успокоить», что санкции не коснутся украинцев, находящихся в России. Более того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков взял на себя смелость назвать украинский народ «братским», «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях». Весь мир конечно привык к агрессивной российской дипломатии, но, Пескову на его должности все же следует «фильтровать» доносящиеся из-под его усов звуки не только в общении со своим «хозяином».

В общем, Путин поручил правительству РФ определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа президента России.

Суть этих санкций через несколько дней раскрыл «путинозаменитель» и, по совместительству, премьер РФ Дмитрий Медведев. В частности, он заявил, что российские санкции затронут сотни граждан Украины и их активы в РФ. «Это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании», - сказал Медведев.

Чтобы понять, какие последствия для Украины и украинцев будут иметь анонсированные санкции, надо их сперва дождаться. А пока некоторые эксперты считают, что Россия действительно может ввести чувствительные для Украины ограничения. К примеру, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что РФ может пойти на ограничение или полное прекращение транзита газа, что грозит большими проблемами для платежного баланса страны. Также Украина все еще зависима от поставок российского ядерного топлива. А Россия остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Поэтому санкции, связанные с ограничением этих инвестиций, для Украины тоже будут весьма чувствительными.

Однако большинство экспертов убеждены, что санкции России не будут иметь глобального значения, хотя и затронут ряд секторов экономики. Особенно это может коснуться рынка нефтепродуктов, но, в целом, очень сильное давление на Украину они оказать не смогут. По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олег Устенко, задача путинского указа - не реальные действия, а угроза применения этих действий за «неправильные» шаги. Иными словами – банальный шантаж.

Также на этой неделе читатели УНИАН следили за сообщениями о намерении США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности, о чем заявил американский президент Дональд Трамп.

Договор был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году и запрещал США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Заявление Трампа прозвучало после неоднократных обвинений России со стороны США в нарушении условий данного соглашения. В России обвинения традиционно отбрасывали и переводили стрелки на Вашингтон, а МИД РФ заявил, что они якобы давно знали о намерениях США выйти из договора, так как «Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу».

Читайте такжеВ Польше прокомментировали заявление о выходе США из ракетного договора с Россией

В НАТО ответственность за выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возложили на Россию, которая не соблюдает условия договора. А Европейская комиссия призвала США и Россию продолжать переговоры о сохранении действия договора РСМД.

Больше всего, пожалуй, обеспокоились в Германии, МИД которой выразил сожаление в связи с решением США выйти из договора. При этом немецкие дипломаты отметили, что это соглашение уже 30 лет «является важным элементом архитектуры европейской безопасности», и поэтому решение США имеет для Европы определяющее значение.

Свое мнение в этом вопросе высказали и в украинском МИДе. «С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что «гибридное» невыполнение ею своих обязательств не будет больше поощряться. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной», - заявил Климкин.

Но договором РСМД противостояние может не ограничиться. В Белом доме рассматривают возможность пересмотра договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Он рассчитан на 10 лет, с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц; межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц. По крайней мере, Дональд Трамп уже выступил с заявлением о намерении наращивать ядерный арсенал, отметив, что его слова «обращены напрямую к России и Китаю».

Кстати, о возможности расторжения договора о РСМД заявлял еще в 2014 году предыдущий президент США Барак Обама. И вот только сейчас этот конфликт между США и РФ начинает выходить из плоскости обвинений к практическим действиям. Правда еще не известно, пойдет ли Белый дом на такой шаг в действительности, или же это так и останется угрозами.

В то же время, наши читатели обошли стороной новости о решении правительства повысить для украинцев цены на газ. Решение было принято ближе к вечеру в прошлую пятницу на внеплановом заседании Кабмина и о нем мы уже бегло упоминали в предыдущем обзоре. Напомним, что Кабинет министров повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров с 1 ноября. Гройсман поспешил успокоить население, заявив, это повышение стало «результатом переговоров и компромиссов» с МВФ, который требовал поднять цену аж на 60%.

В тот же вечер стало известно, что Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл США). Отмечалось, что новая программа послужит основой для экономической политики украинских властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов.

Читайте такжеДорогой газ в обмен на транш: что ожидает Украину после подорожания голубого топлива

Стоит отметить, что от решения МВФ по поводу нового договора с Украиной зависит поведение и остальных доноров нашей страны. Так, Всемирный банк уже заявил, что выделит Киеву помощь на 800 миллионов долларов только в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Одним из положительных результатов нового соглашения с МВФ стало укрепление украинской гривни. А международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Приветствовали новое соглашение с МВФ и послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), назвав это ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжение экономического роста.

Несмотря на заявления о компромиссах, источники, знакомые с позицией МВФ, утверждают, что программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%. А заявленный Гройсманом компромисс, видимо, заключается в том, что если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. Предварительно, следующее повышение может состояться весной 2019 года - на 15%, а еще одно - запланировано на осень 2019 года. Однако, Владимир Гройсман исключил очередное повышение цен на газ для украинцев на 35% заявив, что «это неприемлемо для украинских граждан».

Тем временем, после вступления в силу решения Кабинета министров о повышении цены на газ, министр соцполитики Андрей Рева уже прогнозирует повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду на 16%. Однако специалисты считают, что рост стоимости газа на 23,5% поднимет «коммуналку», как минимум, на 20-25%.

Читайте такжеПод газом. Что будет с тарифами и субсидиями

Рева также верит, что повышение цены на газ не приведет к необходимости выделения дополнительных средств из государственного бюджета на субсидии ни до конца 2018 года, ни в 2019 году. Эту свою уверенность он объяснил тем, что не ожидает существенного увеличения количества получателей субсидий и средней суммы помощи. Однако, данные Госстата указывают на то, что власти используют ручные механизмы для сокращения выплат субсидий. Остается только догадываться, как коррелируются между собой факты повышения цены на газ и заявления об отсутствии необходимости увеличивать расходы на субсидии в бюджете. Только если правительство будет придумывать новые причины для отказа в такой помощи гражданам.

Нельзя сказать, что повышение цен на газ стало неожиданным. Доведение его стоимости до рыночной всегда было одним из основных требований МВФ, наряду с другими. Вот только если, к примеру, с созданием антикоррупционного суда наши власти могут тянуть достаточно долго, делая один-два раза в год небольшие шаги «для галочки», то с ростом тарифом все сложнее. Требование МВФ (а еще и Соглашения об ассоциации с ЕС, и правил Европейского энергетического сообщества) поднять цену на газ до рыночной вполне логично, поскольку принесет больше денег остро нуждающемуся в них бюджету. Нуждающемуся остро, поскольку в ближайшие годы Украина должна вернуть кредиторам миллиарды долларов, а для этого нам все еще нужна помощь этих самых кредиторов – Украина берет новые кредиты, чтобы вернуть старые.

Но с политической точки зрения решение поднять тарифы за полгода до выборов выглядит странным – это можно было сделать и год назад и полгода назад, и тогда был бы шанс, что волна недовольства сойдет к моменту выборов на нет, учитывая «короткую» политическую память украинцев. Да и популистам было бы сложнее играть на вопросе «зубожиння».

Возможно, решение откладывалось на потом с надеждой, что удастся все же додавить МВФ и договориться о получении транша без этого. Но не получилось…

Также читатели пропустили еще одно достаточно важное событие в контексте российской агрессии в Азовском море. Накануне Европейский парламент на своем заседании принял резолюцию, в которой осудил злоупотребления Российской Федерации с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море. Также европарламентарии осудили строительство моста через Керченский пролив и ограничение навигационных прав Украины в ее территориальных водах. И отметили, что участие европейских компаний в строительстве этого моста «сознательно или неосознанно подрывает санкционный режим ЕС».

В принятой резолюции Европейский парламент также обеспокоен постоянной милитаризацией Российской Федерацией в регионе Черного и Азовского морей, которая может легко обостриться до открытого конфликта. Европарламентарии выразили сожаление, что «Азовское море стало новым, морским измерением российских агрессивных действий против Украины» добавив, что Россия хочет превратить Азовское море во «внутреннее озеро».

А на случай обострения ситуации в азовском регионе Европейский парламент призвал все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации.

Читайте такжеРоссийская агрессия в Азовском море негативно влияет на экономику Украины - Йованович

Также евродепутаты с сожалением констатируют, что Российская Федерация на украинской территории незаконно добывает нефтяные и газовые ресурсы.

Сразу после принятия документа в российском МИДе назвали резолюцию Европарламента по Азовскому морю «пропагандистской картой, которая разыгрывается Западом». «Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, сейчас дошло до европарламентариев - они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», - заявила спикер российской дипломатии Мария Захарова.

А пока Россия огрызалась Европе, обвиняя в пропагандистских действиях (с которыми россияне знакомы, как никто другой), министр инфраструктуры Владимир Омелян подсчитал, что украинские порты получили более миллиарда гривень убытков из-за действий России в Азовском море.

Вдогонку к решению Европарламента вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона активно работает над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты две чрезвычайно важных резолюции, касающиеся российской агрессии против Украины, чтобы у России «земля и море горели под ногами».

Мы уже привыкли к осуждающим заявлениям западных политиков и их глубокой обеспокоенности действиями Россией, на которые в Кремле плевать хотели. Однако, стоит все же понимать, что именно принятие подобных «обеспокоенных» резолюций с осуждениями Европа и США поддерживают Украину в политическом плане. А уже после принятия таких политических решений обычно должны следовать и более практичные вещи, такие как экономическая или военная поддержка.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий