МИД расценил новые санкции России в отношении Украины как продолжение агрессии

Украинские дипломаты отметили, что действия России не имеют ничего общего с международным правом.

Министерство иностранных дел расценило введение Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний как продолжение российской агрессии против Украины.

Как говорится в заявлении МИД, оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами «специальные экономические меры» не имеют ничего общего с международным правом.

Украинские дипломаты напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию.

"Они могут быть отменены после безоговорочного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

Читайте такжеПровальные санкции Путина

"Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.