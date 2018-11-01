"Выборы" боевиков говорят о неготовности РФ к урегулированию ситуации на Донбассе - Порошенко

По словам Порошенко, результаты "выборов" в ОРДЛО не будут иметь никаких правовых последствий.

Украина и Германия осуждают проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«Безусловно, мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией, и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе», - заявил он, добавив, что такие провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей.

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«Это не первая попытка Российской Федерации подорвать Минский процесс», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы выборы 11 ноября не состоялись.