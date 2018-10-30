"Спланированная комбинация страны-агрессора": в ГПСУ опровергли сообщение об обмене экипажа «Норда» на украинских моряков

Государственная пограничная служба заявила, что моряки с сейнера «Норд» из оккупированного Крыма выехали из Украины добровольно, а семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041 оккупанты отпустили, поскольку они были задержаны безосновательно.

Государственная пограничная служба опровергла сообщения об обмене экипажа сейнера «Норд» из оккупированного Крыма на украинских моряков с судна ЯМК-0441.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

«Сообщения, которые появились в российских средствах массовой информации, о якобы обмене семи граждан Украины, задержанных российскими пограничниками, на членов экипажа рыболовного судна «Норд», не соответствует действительности», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что сегодня, 30 октября, на КПВВ «Каланчак» прибыли члены суднокоманды «Норда», гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах. Семь граждан Украины получили право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничения в праве на передвижение.

В свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины. Все они в разных случаях задерживались пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближения к берегам аннексированного полуострова. Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен, который состоялся на админгранице.

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В ГПСУ отметили, что неизвестно, по каким причинам моряки «Норда» пожелали поехать домой именно сегодня, ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад.

«Им могли угрожать и держать в Посольстве РФ. Об этом неоднократно также отмечал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественно, поскольку их не в чем обвинить. Скорее всего, это спланированная комбинация страны-агрессора», - подчеркнули в ГПСУ.

«Сообщения, распространенные российскими СМИ, являются манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, ведь все граждане являются украинцами», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АРК, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. В Госпогранслужбе сообщили, что члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.249, ч.2 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (незаконный рыбный промысел и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее соответственно).

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией, а капитану грозит до 5 лет лишения свободы.

4 мая российские пограничники западнее мыса Тарханкут в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков). Оккупационные власти заявили, что члены экипажа задержанного сотрудниками ФСБ РФ судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий». В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

Сегодня, 30 октября, в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой заявили об обмене семи моряков с сейнера «Норд» на семь украинских моряков с судна ЯМК-0041. При этом капитан сейнера «Норд» Горбенко, против которого возбуждено уголовное дело, пока остался в Украине.