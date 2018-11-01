В Кремле заявили, что включение Порошенко в санкционный список «было бы запредельным шагом»

О критериях включения в санкционный список надо спрашивать в правительстве РФ, заявил пресс-секретарь российского президента.

В Кремле заявили, что включение президента Украины Петра Порошенко в список лиц, попавших под санкции РФ, «было бы запредельным шагом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, каковы критерии включения лиц в санкционный список и почему там есть все руководство Украины, но нет главы украинского государства, Песков сказал: «Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже запредельный шаг».

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В то же время он отметил, что о критериях включения в санкционный список надо спрашивать в правительстве РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди попавших под санкции лиц и компаний - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.