Минфин РФ сможет вносить изменения в перечень лиц и компаний в рамках санкций против Украины - постановление

Также ведомство уполномочено предлагать правительству РФ предоставлять временные разрешения на проведение некоторых операций отдельным юрлицам, которые попали под санкции.

Министерство финансов Российской Федерации назначено ответственным за внесение изменений в перечень физических и юридических лиц Украины в рамках санкций, введенных против Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе российского премьера, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

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«Определить Министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в правительство Российской Федерации предложений о внесении изменений в перечни, предусмотренные приложениями №1 и №2 к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Кроме того, Минфин РФ назначен ответственным за направление предложений о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В соответствующем указе Минпромторга и Минэкономразвития РФ поручено предотвратить негативное влияние санкций на деятельность российских организаций.

В соответствующем постановлении отмечается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.