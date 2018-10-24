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5 советов, как уберечься от кибератак и не стать жертвой хакеров (видео)

16:24, 24 октября 2018
Наука и IT
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За последние три года хакеры взломали по меньшей мере 100 миллионов паролей от Интернет-аккаунтов. Это обогатило киберпреступников по всему миру на миллиарды долларов. Что и говорить о компромате, который они получили на огромное количество людей и организаций.

Далее - несколько правил, как обезопасить себя от кибератак и не стать жертвой хакеров.

Правило 1

Установить на компьютер специализированные антивирусные программы и обновлять их.

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Правило 2

Не использовать генераторы паролей, лучше придумать самостоятельно – с различными цифрами и знаками.

Правило 3

Не использовать один пароль на всех сайтах, приложениях и устройствах.

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Правило 4

Сохранять резервные копии личных данных на устройствах без доступа к интернету.

Правило 5

Всегда быть начеку – ставить под сомнение подозрительные письма, ссылки и программы.

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