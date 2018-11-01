Меркель напомнила о важности борьбы с коррупцией в Украине

Украина демонстрирует определенные успехи в реформах, отметила канцлер Германии.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отметила, что важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы также говорим о важности борьбы с коррупцией", - заявила Меркель.

Кроме того, она подчеркнула, что Украина демонстрирует определенные успехи в процессе реформ, и, в частности, в реформировании системы здравоохранения.

"Мы говорим о том, что 20 миллионов граждан уже зарегистрировались в рамках новой национальной системы страхования", - заявила она.

Также она сказала, что процесс реформ в Украине нужно продолжать, и отметила важность реформы децентрализации.

Кроме того, Меркель заверила, что сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом продолжится.

Напомним, по результатам недавнего общенационального опроса населения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 79% украинцев считают коррупцию самой большой проблемой, которая мешает развитию страны.