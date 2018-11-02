Капитана украинского «ЯМК-0041» выпустили из Симферопольского СИЗО – росСМИ

Капитана ЯМК-0041 хотят обменять на капитана судна «Норд».

Капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и еще двух моряков выпустили из СИЗО оккупированного Симферополя.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на российского уполномоченного по правам человека в оккупированном Крыму Людмилу Лубину, украинцам изменили меру пресечения, отпустив под подписку о невыезде.

Утверждается, что во вторник моряки с сейнера "Норд" прибыли в Крым. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко пока остается в Украине.

"Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы. Обращалась к следствию и вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана "Норда" Владимира Горбенко", - сказала Лубина.

По ее словам, переговоры об обмене ведутся.

Напомним, 30 октября в России заявили об обмене семерых моряков с сейнера «Норд» из оккупированного Крыма на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041. Моряки "Норда" выехали в оккупированный Крым. При этом, его капитан Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

Государственная пограничная служба заявила, что моряки с сейнера «Норд» из оккупированного Крыма выехали из Украины добровольно, а семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041 оккупанты отпустили, поскольку они были задержаны безосновательно.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по "обмену" капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ.

Капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса.

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией. 4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна «Норд» в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности.

23 октября государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) выставило на продажу по стартовой цене 1,6 млн грн ранее арестованное российское рыбацкое судно «Норд».

Тем временем, 4 мая российские пограничники западнее мыса Тарханкут в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков). Оккупационные власти заявили, что членов экипажа задержанного сотрудниками ФСБ РФ судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».