Меркель заявила, что отход от руководства ХДС не пошатнет ее позиции по международным вопросам

Меркель отметила, что у нее будет больше времени сконцентрироваться на своих задачах как главы правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла опасения, что ее отказ бороться за пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) пошатнет позиции немецкого канцлера на международной арене.

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Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает Reuters. "Не думаю, что что-то изменится в нашей позиции во время международных переговоров – можно даже сказать, что у меня будет больше времени сконцентрироваться на своих задачах как главы правительства", - заявила Меркель.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Меркель заявила, что ее нынешняя каденция – последняя на посту канцлера. Она также отметила, что она стремится к обновлению руководства Христианско-демократического союза.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, ХДС Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия, понесли серьезные потери на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессена.