В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 (видео)

Связь с бортом пропала через 13 минут после вылета из столицы Индонезии.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился вскоре после вылета из Джакарты.

Boeing 737, который совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море, передает Reuters.

"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - сказал представитель спасательных служб Юсуф Латиф.

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Связь с бортом пропала через 13 минут после вылета из столицы Индонезии. По данным сервиса Flightradar 24, рейс выполнялся самолетом Boeing 737 MAX 8. Он вылетел из Джакарты в 6.20 утра по местному времени с 10-минутной задержкой и должен был прибыть в пункт назначения в 7.20.

Количество людей, которые находились на борту, пока не известно. Пока в авиакомпании не могут предоставить каких-либо комментариев.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. Власти Кубы подтвердили гибель 110 человек в результате авиакатастрофы.