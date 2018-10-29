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Граждан Украины не было на борту самолета, упавшего в море вблизи Индонезии

11:13, 29 октября 2018
Общество
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REUTERS

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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вблизи западного побережья индонезийского острова Ява потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. По данным индонезийских властей, на борту находились 189 человек.

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Теги: #Индонезия#украинцы#Боинг 737