Граждан Украины не было на борту самолета, упавшего в море вблизи Индонезии
11:13, 29 октября 2018Общество
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Самолет потерпел крушение возле острова Ява.
REUTERS
Граждан Украины не было на борту самолета, упавшего в море вблизи Индонезии.
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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вблизи западного побережья индонезийского острова Ява потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. По данным индонезийских властей, на борту находились 189 человек.
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