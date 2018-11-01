В Индонезии спасатели подняли на поверхность "черный ящик" разбившегося Boeing 737 (видео)

После обнаружения его поместили в специальный контейнер и подняли на поверхность.

Участники поисковой операции подняли на поверхность один из «черных ящиков» самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в море.

Читайте такжеСпасатели обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737

Об этом пишет The Jakarta Post. По данным издания, бортовой самописец удалось найти благодаря водолазам. После обнаружения его поместили в специальный контейнер и подняли на поверхность.

Как сообщал УНИАН, лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, возле западного побережья острова Ява, исчез с радаров примерно через 13 минут после взлета в понедельник, 29 октября. Сразу после этого начали поисковую операцию. На его борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников.