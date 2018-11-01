Медведев волнуется за компании РФ из-за санкций против Украины

Российский премьер поручил предотвратить негативное влияние санкций против Украины.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития РФ предотвратить негативное влияние экономических мер в отношении Украины на деятельность компаний РФ.

Об этом говорится в соответствующем указе российского премьера о санкциях против Украины.

«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций», - говорится в документе.

Читайте также322 гражданина и 68 компаний: Россия ввела санкции против Украины (полный список)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.