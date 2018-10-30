Моряки, которых оккупанты держали в Крыму, вернулись в Украину не по обмену - Денисова

Омбудсмен подчернула, что это был не обмен.

Семь моряков, которые незаконно удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину.

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Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину! Сейчас они уже направляются домой", - написала Денисова.

Речь идет о троих членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и о четырех членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

Омбудсмен подчернула, что это был не обмен. "Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", - отметила Денисова