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Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации

16:42, 01 ноября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "РБК-Украина".

Порошенко поблагодарил за помощь Украине со стороны правительства Германии на пути реформ.

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"Я выразил благодарность за помощь со стороны правительства Германии на пути реформ, которые мы совершаем в Украине. На прошлой неделе состоялся визит государственных секретарей правительства Германии, который был использован для углубления взаимодействия между нашими странами. Правительством Германии принято решение о направлении в нашу страну спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации", - сказал глава государства.

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Теги: #Германия#децентрализация