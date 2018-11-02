В ЕС назвали решение России относительно санкций против Украины необоснованным

В Евросоюзе призывают РФ избегать шагов, которые будут препятствовать нахождению решения относительно восстановления территориальной целостности Украины.

В Европейском Союзе назвали решение о введении Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний необоснованным.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине со ссылкой на заявление ЕС.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", - подчеркнули в ЕС.

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"Необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут заострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.