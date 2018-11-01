"За небольшим исключением, это список очень достойных людей": Порошенко прокомментировал российские санкции против Украины

По словам Порошенко, это является просто свидетельством неконструктивной позиции РФ и свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что введение Россией санкций против Украины свидетельствует о неконструктивной позиции Кремля и означает, что РФ не собирается выполнять Минские соглашения, снижать напряжение и выводить свои войска с Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением, это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая с моим сыном и половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства», - заявил президент.

«В Украине нахождение в этом списке это как государственная награда, по крайней мере это как-то воспринимается», - отметил глава государства.

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По словам Порошенко, очень обижены те, кто в этот санкционный список не попал.

«Но вместо того, чтобы России бряцать оружием на фронте, из-за санкций, России нужно сделать очень простую вещь - уйти из Украины, отвести свои войска, оружие, восстановить территориальную целостность Украины», - подчеркнул он.

«Я думаю, что это является простым свидетельством неконструктивной позиции РФ и свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск, не собираются снижать напряжение и убирать свои войска. Это очень печально», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлена «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.