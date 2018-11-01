Луценко прокомментировал кремлевский санкционный список

Генпрокурор считает, что его присутствие в списке означает, что он на правильном пути и все делает правильно.

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал введение Российской Федерацией санкций против 322 граждан и 68 компаний из Украины, заявив, что это пиар-ход российских властей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове. «По-моему, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных «русской империи» впечатления, что они еще что-то могут в этом мире», - заявил генпрокурор.

«Это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим испугает, то вряд ли. Конкретно, что касается меня: я, конечно, проверил есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути», - отметил Луценко.

Он отметил, что на территорию России не заезжал с 1990-х годов и не планирует посещать эту страну.

«Думают ли они мне каким-то образом досадить в международном плане? Возможно. Но это не в первый раз. На меня Янукович собирается подать в суд, например, в Нью-Йорке. Есть какие-то иски от наших беглецов от украинского правосудия в Израиле, в Италии. Это нормальное явление», - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, «если я нахожусь в списке неугодных Путину, Януковичу или подобных деятелей, для меня это просто предмет лишнего внутреннего убеждения, что я делаю все правильно».

Он отметил, что «сильно не придавал бы значения этому списку. Я думаю, что он не стоит того, чтобы Украина всерьез это обсуждала».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлена «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.